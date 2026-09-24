أسعار النفط تواصل الارتفاع.. خام برنت يصل 103.08 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار خام برنت، خلال تعاملات الأربعاء، بنسبة 3.86%، لتسجل 103.08 دولار للبرميل، في تحرك عكس الاتجاه الهبوطي الذي شهدته الأسعار خلال الجلسات السابقة.

وجاء صعود الأسعار وسط تجدد المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز علاوة المخاطر في أسواق الطاقة.

وكان خام برنت قد تراجع في الجلسة السابقة إلى نحو 99.25 دولار للبرميل، قبل أن يستعيد مستوى 100 دولار مع عودة المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة إلى واجهة الأسواق. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.81% إلى 92.16 دولار للبرميل.

وتراقب الأسواق عن كثب مسار التطورات بين واشنطن وطهران، خصوصًا في ظل ارتباط أي تصعيد جديد بمخاطر محتملة على حركة إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للإمدادات العالمية.

ويأتي ذلك بعد فترة من الضغوط على أسعار الخام، مع مؤشرات على تحسن بعض إمدادات النفط السعودية وتطورات متعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهي عوامل ساهمت في دفع الأسعار إلى الانخفاض قبل ارتدادها في أحدث جلسة.

ويعكس ارتفاع برنت مجددًا فوق مستوى 103 دولارات استمرار حساسية أسواق النفط للتطورات الجيوسياسية، في وقت تظل فيه توقعات المعروض العالمي ومسار التوترات في الشرق الأوسط من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسعار.