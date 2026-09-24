وزير الخارجية ونظيره النرويجي يبحثان تعزيز التعاون وتطورات القضية الفلسطينية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم ٢٣ سبتمبر، إسبين بارث إيدي وزير خارجية النرويج، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

‏ثمن الوزير عبد العاطي التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة بعد الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النرويج في نهاية ٢٠٢٤، مؤكدا حرص مصر على استمرار وتعزيز آليات التشاور الثنائي لدفع مجالات التعاون خاصة التجارية والاستثمارية وفي قطاع الطاقة، وكذا تدشين مسار للتعاون مع الوكالات النرويجية المالية والوكالة النرويجية للتعاون التنموي بما يتيح المجال لآفاق تعاون ثلاثي مع النرويج بدول القارة الأفريقية.

‏ ناقش الوزيران عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية، حيث جدد الوزير عبد العاطي رفض ‏مصر لخطط التهجير وسياسات الاستيطان الإسرائيلية، مؤكدا أهمية الالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.