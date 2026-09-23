أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

لفتت إطلالة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار، بعدما ظهرت بإطلالة أنيقة وبسيطة جمعت بين الطابع الكلاسيكي واللمسات العصرية، مع اعتمادها على تفاصيل هادئة أبرزت جمال الإطلالة دون مبالغة.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

ظهرت سيرين عبد النور في الصورة مرتدية توب باللون الأسود بتصميم بسيط وأنيق، جاء بقصة بدون أكمام، ما منح الإطلالة طابعًا عصريًا وناعمًا في الوقت نفسه.

واعتمدت سيرين على شعر طويل باللون الداكن، وتركته منسدلًا حول كتفيها مع تموجات بسيطة، بينما جاء تصفيف الشعر بحجم واضح من أعلى الرأس، ليمنحها مظهرًا أنيقًا ومتناسقًا مع طبيعة الإطلالة.

ولإكمال اللوك، اختارت سيرين عبد النور أقراطًا ذهبية بتصميم هندسي بارز، أضافت لمسة فخامة إلى الإطلالة السوداء، وجاءت الإكسسوارات محدودة بما يتناسب مع بساطة الملابس.

سيرين عبد النور

مكياج سيرين عبد النور

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سيرين عبد النور على مكياج هادئ وطبيعي نسبيًا، مع تحديد بسيط للعينين وإبراز الحواجب، إلى جانب درجات ناعمة على البشرة.

كما اختارت لونًا ورديًا هادئًا للشفاه، مع لمسات ناعمة من أحمر الخدود، لتكمل مظهرها الأنثوي وتمنح الوجه إشراقة بسيطة.

وتعكس الإطلالة بشكل عام اتجاهًا نحو الأناقة الهادئة، من خلال الجمع بين قطعة أساسية باللون الأسود، وشعر منسدل، ومجوهرات ذهبية لافتة، مع مكياج ناعم بعيد عن المبالغة.