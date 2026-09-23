مفاجأة .. سهام صالح تكشف ملامح قائمة انتخابية جديدة في الزمالك

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن تحركات من جانب عدد من كبار أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك لتشكيل جبهة موحدة استعدادًا للانتخابات المقبلة.

وأوضحت أن هناك مساعي لجمع أسماء من اتجاهات مختلفة، بهدف إنهاء الخلافات السابقة ولمّ الشمل من أجل مصلحة النادي.

ووفقًا لما طرحته، تضم القائمة المقترحة عمرو الجنايني على منصب الرئيس، وهاني العتال نائبًا، ومحمد الأتربي أمينًا للصندوق، مع طرح أحمد فؤاد الوطن كبديل حال عدم اكتمال الاتفاق مع الأتربي.

وأضافت أن المقترحات تشمل عضوية عبد الواحد السيد وأحمد مرتضى منصور، مع احتمالية ظهور أسماء أخرى خلال الفترة المقبلة.