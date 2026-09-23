ناقد رياضي يكشف تطورات مُستحقات لاعبي الزمالك .. وموقف سيف جعفر ومحمد عاطف

أكد الناقد الرياضي محمد البنهاوي أن نادي الزمالك حصل على جزء من مستحقات صفقة البرازيلي خوان بيزيرا، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيحصلون على جزء من مستحقاتهم المالية، كما كشف آخر تطورات عدد من الملفات داخل النادي.

وقال «البنهاوي»، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "وصل اليوم 3 ملايين دولار، جزء من صفقة البرازيلي خوان بيزيرا، واللاعبين هيحصلوا على المستحقات غدًا. واللاعبين نفذوا التهديد بعدم المشاركة في التدريبات بسبب المستحقات، ولكنهم زعلانين طبعًا بسبب حصولهم على أكتر من وعد بصرف المستحقات ولم يحدث".

وأضاف: "المستحقات اللي هيحصل عليها اللاعبين غدًا هي باقي مستحقات الموسم الماضي، ولكن الموسم الحالي لسه".

وتابع: "سيف فاروق جعفر شارك في التدريبات اليوم، بناءً على توصية من حلمي طولان، بعد حديثه مع معتمد جمال".

وأكمل: "شقيق حسام عبدالمجيد أكد أن وكيل لاعبين كلمه من أجل الانضمام للأهلي، ولكن لم يتواصل معه أي مسؤول أهلاوي. واللاعب يريد الاستمرار في أوروبا، ولكن لو محستش بالتجربة ممكن يرجع مصر".

وواصل: "هناك بند في عقد حسام عبدالمجيد وخوان بيزيرا بحق أولوية الشراء في حالة العودة لمصر، بنفس القيمة التي يتلقاها اللاعب من أي نادٍ آخر".

وأردف: "التحقيقات التي أعلن عنها الزمالك كانت داخلية، وتم استدعاء جون إدوارد وعبدالرحمن إسماعيل، ولكن لم يحضرا، وحتى الآن الزمالك لم يحدد موقفه من تصعيد الأمر للنيابة العامة".

واستطرد: "عبدالرحمن إسماعيل وكيل إيشو، وكان مدير التعاقدات في الزمالك، وكان يفاوض نفسه لتجديد عقد اللاعب، وعقب رحيل جون إدوارد تم تقطيع العقد".

وقال: "جون إدوارد ليه فلوس عند الزمالك ولم يحصل عليها، ولذلك لم يحضر التحقيقات".

واختتم محمد البنهاوي تصريحاته قائلًا: "معتمد جمال يتمنى عودة محمد عاطف، لأنه أداؤه شبه بيزيرا، والزمالك سأل واتقال مفيش مشكلة في عودة اللاعب، والموضوع يتوقف على موافقة طلائع الجيش".