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أستمتع به حينما أشاهده .. «جوارديولا» عن خطورة محمد صلاح: دائمًا يجد طريقة للتسجيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أستمتع به حينما أشاهده .. «جوارديولا» عن خطورة محمد صلاح: دائمًا يجد طريقة للتسجيل

جوارديولا وصلاح
جوارديولا وصلاح
محمد بدران

تحدّث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق السابق لمانشستر سيتي، عن خطورة الدولي المصري محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، مشيرًا إلى أن اللاعب دائمًا ما يمثل تهديدًا للمنافسين ويتمكن من إيجاد طريقة للوصول إلى الشباك.

جوارديولا وصلاح 

وقال جوارديولا في تصريحات تلفزيونية عن محمد صلاح: «أحيانًا أركز كل الدقائق على التحدث مع المدافعين، جون ستونز، ووكر، لكنه دائمًا يجد طريقة للتسجيل».

وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: «لقد هددني في لحظات عديدة من مسيرتي، وهو أمر أستمتع به كثيرًا وانا اشاهده كمدرب».

وتابع “جوارديولا” حديثه عن المنافسة في الدوري الإنجليزي، قائلًا: «أصبحت أشعر أن الدوري لم يعد أكثر تنافسية كما كان من قبل، لذلك علي أن آخذ استراحة».

وتُعد مواجهة محمد صلاح من أبرز التحديات التي واجهها جوارديولا خلال مسيرته التدريبية، في ظل المستويات التي يقدمها قائد منتخب مصر مع ليفربول وقدرته على صناعة الخطورة والتسجيل أمام مختلف المنافسين.

بيب جوارديولا محمد صلاح مان يونايتد الدوري الإنجليزي

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