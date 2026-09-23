هشام حنفي: اعترض على صورة «معتمد» في المدرجات.. وعودة حسين الشحات «مش عيب»

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة منتخب مصر أمام أنجولا ليست من المباريات المهمة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تحقيق الفوز يظل أمرًا طبيعيًا بالنسبة للفراعنة.

وقال هشام حنفي في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: «مباراة منتخب مصر أمام أنجولا ليست مهمة، ولكن من الطبيعي أن يحقق الفراعنة الفوز، والأجواء رائعة داخل المعسكر، ومعنويات اللاعبين مرتفعة قبل اللقاء».

وأشاد نجم الأهلي السابق بمعتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مؤكدًا أنه من المدربين المميزين والمجتهدين، كما رفض الصورة التي ظهرت له في المدرجات والتي وصفته بأنه مدرب محظوظ أو «ماشي بنور الله».

وأضاف: «معتمد جمال مدرب مميز ومجتهد، ومن أفضل الشخصيات التي تتعامل معها، وأرفض الصورة التي ظهرت له في المدرجات بأنه مدرب محظوظ أو ماشي بنور الله».

وتطرق هشام حنفي للحديث عن الأهلي تحت قيادة الحسين عموتة، مؤكدًا أن إعادة اللاعبين إلى مراكزهم الطبيعية أمر إيجابي، كما دافع عن الاعتماد على حسين الشحات خلال المباريات.

وأوضح: «إعادة لاعبي الأهلي في مراكزهم الطبيعية من الحسين عموتة، والاعتماد على حسين الشحات في المباريات مش عيب».