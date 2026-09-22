بريطانيا تتمسك باتفاق تسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وسط اعتراضات أمريكية

تعهد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام بمواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاق المبرم بين بريطانيا وموريشيوس بشأن تسليم جزر تشاغوس، رغم استمرار الاعتراضات الأمريكية على الاتفاق وتأخر استكمال إجراءاته.

وذكرت شبكة «سي بي إس» أن بيرنهام أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء موريشيوس، تناول سبل المضي قدمًا في إجراءات التصديق على الاتفاق وتنفيذ بنوده.

وأكد الجانب البريطاني تمسكه بالحفاظ على تشغيل قاعدة دييغو غارسيا العسكرية، باعتبارها ذات أهمية أمنية لبريطانيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، في إطار أي ترتيبات تتعلق بمستقبل جزر تشاغوس.

وكان الاتفاق بين لندن وموريشيوس قد واجه تأخيرًا في استكمال إجراءاته، على خلفية معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب له، رغم توقيعه بين البلدين.

وتسعى بريطانيا وموريشيوس، بالتنسيق مع واشنطن، إلى التوصل إلى تسوية تضمن المضي في الاتفاق، مع الحفاظ على استمرار عمل القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا، التي تتمتع بأهمية استراتيجية للولايات المتحدة وبريطانيا.