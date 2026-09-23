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هشام نصر يكشف حقيقة إنشاء شركة كرة للزمالك وحجم خسائر الفريق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام نصر يكشف حقيقة إنشاء شركة كرة للزمالك وحجم خسائر الفريق

هشام نصر
هشام نصر
سارة عبد الله

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، تفاصيل المفاوضات الجارية لإنشاء شركة كرة بالنادي، مشيرًا إلى وجود عرض بقيمة 5 مليارات جنيه.

وقال هشام نصر، في تصريحات خاصة لبرنامج الكورة مع فايق: “نتشاور في الوقت الحالي لإنشاء شركة كرة لنادي الزمالك، والعرض اللي اتعرض على النادي لإنشاء الشركة بقيمة 5 مليارات جنيه”.

وتابع: “فريق الكرة بنادي الزمالك يصرف كل موسم مليار جنيه والمداخيل 500 مليون جنيه فقط، يعني بنخسر، ولذلك كل مداخيل النادي تذهب لفريق الكرة لتعويض الخسائر”.

وكشف المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، عن بدء أعمال التطوير والبناء في أرض النادي بالفرع الجديد في حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، في إطار خطة النادي لتنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام نصر، في تصريحات خاصة لتطبيق «زملكاوي»، إن أول معدات تطوير أرض النادي بالفرع الجديد وصلت بالفعل، إلى جانب وصول الماكينات المخصصة لبدء أعمال التسويات المطلوبة في الأرض تمهيدًا لاستكمال مراحل الإنشاء والتطوير.

هشام نصر الزمالك الكورة مع فايق

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