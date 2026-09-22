نادي الزمالك يبدأ العمل في أرض الفرع الجديد بحدائق أكتوبر

بدأ نادي الزمالك العمل في أرض الفرع الجديد بـمدينة حدائق أكتوبر وتواجد المهندس هشام نصر لمتابعة العمل مع المهندسين والعمال.

وكشف المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، عن بدء أعمال التطوير والبناء في أرض النادي بالفرع الجديد في حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، في إطار خطة النادي لتنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام نصر، في تصريحات خاصة لتطبيق «زملكاوي»، إن أول معدات تطوير أرض النادي بالفرع الجديد وصلت بالفعل، إلى جانب وصول الماكينات المخصصة لبدء أعمال التسويات المطلوبة في الأرض تمهيدًا لاستكمال مراحل الإنشاء والتطوير.

وأوضح نائب رئيس نادي الزمالك أن الأرض ستشهد كذلك بدء تجهيز عدد من المكاتب، تمهيدًا لانطلاق أعمال التسيير والإدارة من مقر الفرع الجديد، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع.

وأكد هشام نصر أن إدارة الزمالك تسعى إلى تنفيذ الخطة الموضوعة لمشروع الفرع الجديد، وفقًا للتوجهات المتعلقة بدعم وتطوير الكيانات الرياضية الكبرى، وبالتنسيق مع الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن المشروع يأتي في إطار العمل على توفير بنية رياضية وإدارية جديدة للنادي، بما يتماشى مع خطته للتوسع وتطوير منشآته خلال الفترة المقبلة.