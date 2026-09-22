هشام نصر عن أزمة الكرة النسائية: الشركة لم تلتزم بالبنود.. وأقرضتهم من جيبي لأجل الزمالك

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، تفاصيل أزمة قطاع الكرة النسائية في النادي بعد خسارة القمة أمام الأهلي بنتيجة 6-0.

وأوضح هشام نصر، في تصريحاته لـ "مودرن سبورتس"، عن تفاصيل أزمة الكرة النسائية: “وصلنا عرض أعلى من عرض السنة الماضية وكان لا بد أن نوافق عليه”.

وأضاف: “الشركة لم تلتزم بأي بند ووعدت بعد اجتماعها مع حسام المندوه، أمين الصندوق، أمس بحل جميع الالتزامات الأسبوع المقبل”.

وأكمل: “في حالة عدم التزامها سنتخذ جميع الإجراءات القانونية، وحاولت مساعدتها وأقرضتها من جيبي الخاص من أجل نادي الزمالك فقط”.

واختتم نائب رئيس الزمالك قائلا: “لا صحة لاختفاء مالكة الشركة، نتواصل معها وننتظر التزامها ببنود التعاقد أو سنتخذ الإجراءات القانونية”.