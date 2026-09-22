قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو لإقامة نظام دولي أكثر عدالة وتوازنًا يستجيب لاحتياجات الدول النامية
فضل سورة القلم.. 10 جوائز ربانية في الدنيا والآخرة تجعلك تحرص عليها
متحدث الحرس الثوري: بدء عملية تفكيك غواصة أمريكية مسيّرة
وزير الدفاع القبرصي يشيد بدور مصر المحوري في مواجهة الهجرة غير الشرعية
مدبولي يلقي كلمة في اجتماع القادة من أجل العمل متعدد الأطراف في نيويورك
مدبولي يجدد تأكيد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل
المجال العسكري والدفاعي.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع اليوناني
لترسيخ الأمن والاستقرار.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية قبرص
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان
ضبط المنفذ.. إصابة 8 أشخاص بالرصاص خارج مدرسة في غرب تركيا
هل يجوز تداول صورة منسوبة للنبي على فيسبوك؟.. عطية لاشين يجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير علاقات الشراكة بين مصر واليونان بالمجال العسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقوبات اتحاد الكرة على الأهلي والزمالك بعد القمة النسائية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قررت إدارة شؤون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبات مالية على نادي الزمالك والأهلي على خلفية أحداث مباراة القمة أمام الأهلي في دوري الكرة النسائية.

وفرض عقوبة مالية على نادي الزمالك بإجمالي 15 ألف جنيه منهم 5 آلاف جنيه بسبب تواجد أعضاء مجلس إدارة النادي في الملعب وتسببوا في تأخير انطلاق اللقاء بجانب 5 آلاف جنيه على المدير الفني للفريق بسبب تبادل التراشق بالألفاظ مع مدرب الأهلي.

كما تم توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على الإداري سيف الدين خالد، بسبب ما بدر منه تجاه مصور الفريق المنافس.

وتم توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على شادي محمد المشرف على الكرة النسائية بالنادي الأهلي بسبب التلفظ تجاه مقاعد بدلاء الزمالك 

الزمالك الأهلي نادي الزمالك دوري الكرة النسائية النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

مكاسب قوية للذهب في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري

رغم تراجع اليوم.. مكاسب قوية للذهب في مصر وعيار 21 يرتفع 110 جنيهات خلال سبتمبر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

صندوق النقد

صندوق النقد: الاقتصاد المصري أكثر قوة في مواجهة صدمات المنطقة.. والإصلاحات تعزز النمو

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة

مودة

لدعم استقرار الأسرة المصرية.. التضامن تنظم دورة تدريبية لتأهيل المخطوبين

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يلتقي سفيرة مصر لدى سنغافورة قبيل سفرها لتولي مهام منصبها

بالصور

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة واحذر هذا الخطأ

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ
مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ
مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ

طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي

طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي
طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي
طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد