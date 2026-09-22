عقوبات اتحاد الكرة على الأهلي والزمالك بعد القمة النسائية

قررت إدارة شؤون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبات مالية على نادي الزمالك والأهلي على خلفية أحداث مباراة القمة أمام الأهلي في دوري الكرة النسائية.

وفرض عقوبة مالية على نادي الزمالك بإجمالي 15 ألف جنيه منهم 5 آلاف جنيه بسبب تواجد أعضاء مجلس إدارة النادي في الملعب وتسببوا في تأخير انطلاق اللقاء بجانب 5 آلاف جنيه على المدير الفني للفريق بسبب تبادل التراشق بالألفاظ مع مدرب الأهلي.

كما تم توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على الإداري سيف الدين خالد، بسبب ما بدر منه تجاه مصور الفريق المنافس.

وتم توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على شادي محمد المشرف على الكرة النسائية بالنادي الأهلي بسبب التلفظ تجاه مقاعد بدلاء الزمالك