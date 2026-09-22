عيب يتقال كده.. الزمالك يرد على أنباء رفض اللاعبين خوض التدريبات

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود أزمة بين لاعبي الفريق الأول ومجلس الإدارة، مؤكدًا أن الفريق سيعود إلى التدريبات غدًا، مع وجود تحركات من إدارة النادي لصرف المستحقات المالية للاعبين.

وقال ماهر غريب، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إنه لا توجد أزمة مع لاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته غدًا.

وأوضح: «عيب جدًا يتقال إن لاعبي الزمالك رافضين ينزلوا التدريب، وأول الموسم نزلوا التدريب ومخدوش مستحقاتهم»، مؤكدًا أن من حق كل لاعب المطالبة بمستحقاته، وأن صرف المستحقات يمثل أولوية بالنسبة لإدارة النادي.

وأضاف أن النادي يعمل على صرف مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن معتمد جمال وعبد الناصر محمد أبلغا اللاعبين بالعودة إلى التدريبات.

وتابع: «عيب يقال كده عن لاعبي الفريق؛ لأنهم رجالة».

ماهر غريب: الزمالك يمر بأزمة مالية

وعن الوضع المالي داخل نادي الزمالك، أكد ماهر غريب أن النادي يواجه بالفعل أزمة مالية، موضحًا أن الإدارة تعمل على توفير تدفقات مالية خلال الفترة المقبلة.

وقال: «لأ طبعًا.. الزمالك في أزمة مالية، ويسعى النادي لإيجاد تدفقات مالية، والزمالك عدى تحديات وصعوبات».

وأشار إلى أن وصول المستحقات الخاصة بصفقة بيزيرا، إلى جانب العمل على فرع النادي في أكتوبر وتسويق العضويات، من شأنه أن يساهم في تحسين الوضع المالي للنادي.

وأضاف: «مع وصول مبلغ بيزيرا هتعمل انفراجة، بالإضافة إلى فرع أكتوبر وتسويق العضويات، وهنبقى أفضل عن الموسم الماضي بإذن الله، وده الشغل الشاغل حاليًا في النادي».

حقيقة وجود انقسامات داخل مجلس الزمالك

وتطرق مدير إدارة الإعلام بالزمالك إلى ما تردد بشأن وجود انقسامات داخل مجلس إدارة النادي وغياب بعض الأعضاء عن اجتماع المجلس الأخير.

وأكد أن ما يتردد عن وجود انقسامات بين أعضاء مجلس الإدارة مجرد شائعات، مشيرًا إلى عقد اجتماع للمجلس أمس.

وأوضح أن بعض الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع، ومن بينهم هاني برزي وعمرو أدهم، من الأعضاء المعتادين على الحضور، لكنهما تغيبا بسبب ظروف خاصة.

وشدد ماهر غريب على أن وجود اختلاف في وجهات النظر داخل مجلس الإدارة أمر طبيعي، قائلًا: «الصورة ليست وردية أكيد، في وجهات النظر وفي اختلاف في وجهات النظر، وده أمر صحي، وموجود في كل الأندية بالعالم».

ماهر غريب يكشف تفاصيل أزمة فريق الكرة النسائية

وعن أزمة فريق الزمالك لكرة القدم النسائية، أقر ماهر غريب بوجود أزمة، موضحًا أن الاتفاق الذي تم مع الجهة التي تولت الأمر لم يتم تنفيذه بالشكل المتفق عليه.

وقال إن الملف تم تحويله إلى الشؤون القانونية بالنادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن الراعي ما زال موجودًا، مشيرًا إلى أن الزمالك تحمل أموالًا من أجل عودة اللاعبات الأجانب، وأن النادي سيتدخل لحل الأزمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك حريصة على إنهاء الأزمة والحفاظ على اسم النادي، قائلًا: «لما نصل لأزمة النادي يتدخل وسيتم حل الأزمة؛ لأنه في النهاية اسم الزمالك ويجب الحفاظ عليه».