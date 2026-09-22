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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليلة نارية في روسيا.. موسكو تعلن إسقاط 297 مسيرة أوكرانية

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 297 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها : "خلال الليل، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 297 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين"، وفقا لما أفاد به موقع "روسيا اليوم" الإخبارية.

وفي وقت سابق، تسببت طائرات مسيرة أوكرانية في أضرار بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك منازل خاصة ومركبات، في مقاطعة سامارا.

كما أسقطت قوات الدفاع الجوي أكثر من 70 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف خلال الليل.

وفي نفس السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الجوية الفضائية الروسية استخدمت قنابل جوية من طراز "FAB-1500" لضرب مراكز قيادة الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة "خوتين" في مقاطعة سومي ومدينة "دروزهكوفكا" في دونيتسك.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إصابة جميع الأهداف بنجاح.

وفي الليلة السابقة ليوم 22 سبتمبر، شنت القوات الروسية ضربات استهدفت منشآت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية - بما في ذلك منشآت صناعية ومواقع في قطاعي الطاقة والدفاع وبنية تحتية للموانئ - في كييف ومقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وأوديسا، بالإضافة إلى استهداف سفن بحرية.

وأسفرت هذه العمليات عن إصابة منشآت للصناعات المعدنية والكيميائية الأوكرانية.

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