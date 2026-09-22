ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وطلاب مدارس النيل المصرية الدولية، للعام الجامعي 2026 /2027.

وتم إرسال القوائم النهائية للطلاب إلى الكليات والمعاهد المرشحين لها، وفقًا لنتائج تقليل الاغتراب والقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات والطاقة الاستيعابية المتاحة بالكليات والمعاهد.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب سرعة التوجه إلى الكليات والمعاهد المرشحين لها، لاستكمال إجراءات القبول والقيد.