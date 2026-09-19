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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من التوسع إلى الجودة والابتكار.. كيف تغيرت خريطة التعليم العالي في مصر؟

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
محمد البدوي

يشهد قطاع التعليم العالي في مصر تحولًا واسعًا لم يعد يقتصر على زيادة أعداد الجامعات والكليات، وإنما امتد إلى تطوير نوعية البرامج والتخصصات وربطها باحتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة. 

 إتاحة مسارات تعليمية أكثر تنوعًا

ومع بدء نحو 4 ملايين طالب دراستهم في مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنماطها، تتجه المنظومة إلى إتاحة مسارات تعليمية أكثر تنوعًا، تشمل تخصصات حديثة وبرامج بينية تجمع أكثر من مجال. 

وفي هذا السياق، يبرز التوسع في علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والرقمنة، بالتوازي مع تطوير البحث العلمي والتدريب الأكاديمي، بما يستهدف إعداد خريجين يمتلكون مهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

4 ملايين طالب في منظومة تعليمية متنوعة

قال الكاتب الصحفي أحمد أبو ضيف، المتخصص في شئون التعليم العالي والجامعات، إن نحو 4 ملايين طالب بدأوا الدراسة مع انطلاق العام الجامعي الجديد في قرابة 138 جامعة ومؤسسة تعليمية، تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إلى جانب فروع الجامعات الأجنبية والمعاهد والجامعات التكنولوجية.

جامعة القاهرة

وأضاف أن منظومة التعليم العالي المصرية شهدت تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى عدد المؤسسات التعليمية أو طبيعة البرامج والتخصصات التي أصبحت متاحة أمام الطلاب.

التوسع لم يكن كميًا فقط

وأوضح أبو ضيف أن التوسع الذي شهدته منظومة التعليم العالي منذ عام 2014 لم يقتصر على زيادة أعداد الجامعات والكليات، وإنما شمل جوانب نوعية أيضًا.

جامعة القاهرة

وتمثل ذلك في استحداث كليات وبرامج وتخصصات جديدة في مختلف المحافظات، بالتوازي مع الاهتمام بتطوير جودة العملية التعليمية والمعامل والبحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وسوق العمل.

تطوير أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي

ولفت إلى أن عملية التطوير شملت كذلك أعضاء هيئة التدريس، من خلال برامج التدريب والابتعاث وإتاحة فرص اكتساب الخبرات الدولية.

وأشار إلى أن انعكاسات هذه الجهود ظهرت، وفقًا لما ذكره، في تحسن حضور بعض الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، إلى جانب زيادة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي وربطه بالقضايا والاحتياجات المجتمعية.

 

ربط التعليم بسوق العمل

وأكد أبو ضيف أهمية ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن بعض الجامعات المصرية سجلت معدلات توظيف للخريجين تجاوزت 80%، وهو ما اعتبره مؤشرًا على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

جامعة القاهرة

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تغيرات متسارعة في طبيعة الوظائف، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي ودخول الذكاء الاصطناعي إلى العديد من القطاعات.

 

تخصصات جديدة تواكب التحول التكنولوجي

وأوضح أن تنوع أنماط الجامعات والبرامج الدراسية أتاح أمام الطلاب مجالات جديدة تتناسب مع التطورات الحديثة، خاصة في تخصصات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والرقمنة.

كما شهدت الجامعات توسعًا في البرامج البينية التي تجمع بين أكثر من تخصص، بما يسمح للطالب بالحصول على معرفة تجمع بين مجال دراسته الأساسي ومجالات أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار.

الإعلام الرقمي نموذج للتخصصات البينية

واستشهد أبو ضيف بتطور برامج الإعلام الرقمي باعتبارها نموذجًا للتخصصات التي تجمع بين أكثر من مجال.

فإلى جانب الدراسة الإعلامية التقليدية، أصبحت هذه البرامج تتقاطع مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، بما يستهدف إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، والاستجابة للمهارات الجديدة التي يفرضها سوق العمل.

خريطة جديدة للتعليم العالي

وتشير هذه التحولات إلى أن تطوير منظومة التعليم العالي لم يعد مرتبطًا فقط بزيادة عدد الجامعات أو استحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وإنما بات مرتبطًا أيضًا بتغيير طبيعة البرامج الأكاديمية، وتطوير البنية التعليمية والبحثية، وإدخال تخصصات حديثة تتوافق مع احتياجات الاقتصاد وسوق العمل.

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