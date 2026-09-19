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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن الشريعي: علي محمود يمتلك الموهبة والثبات الانفعالي وسيكون له شأنا كبيرا

علي محمود
علي محمود
باسنتي ناجي

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، تفاصيل موقفه من أزمة علي محمود، لاعب الأهلي، وما تردد بشأن ما حدث بين اللاعب وحسين عموتة المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية.

إنبي

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر»، رداً على سؤال مهيب عبدالهادي بشأن طبيعة علي محمود وما حدث مع عموتة.

وقال أيمن الشريعي: «علي محمود ابن بار، بالضبط كده، علي محمود من اللعيبة الهادية جدًا، منضبطة جدًا، ما ينفعش يصدر منه أي خطأ، سواء في إنبي أو في الأهلي».

وأضاف: «اللي حصل أنا ما كنتش حاضر ولا شوفت الدنيا إيه، إنما اللي أنا متأكد منه إني شايف إن زي ما المدير الفني بيدي دعم للاعيبة؛ ساعات المدير الفني نفسه بيبقى محتاج دعم من اللاعب».

وأوضح الشريعي،: «المدير الفني ساعات بيتحط تحت ضغوط، محتاج اللعيبة تحتويه، مش زي ما بتدي سبوت للاعب وبتدي الدعم في أوقات معينة، المدير الفني بيبقى محتاج دعم من اللعيبة نفسها».

وتابع: «اللي حصل أنا ما شوفتوش، إنما اللي بأكد لك عليه واللي أنا عارفه زي ما أنا بكلمك دلوقتي: علي محمود ما ينفعش يصدر منه أي خطأ».

وأشاد الشريعي بإمكانيات اللاعب، قائلاً: «علي محمود من المنتجات المتميزة اللي هتبقى في الكورة المصرية، هيبقى ليه شأن كبير جدًا؛ لأنه يمتلك من الموهبة والأفكار والثبات الانفعالي الكثير اللي يؤهله إنه هيبقى في حتة كويسة».

وفي سياق آخر، تطرق الحديث إلى صفقة حامد عبد الله، لاعب إنبي، وعدم انتقاله إلى النادي الأهلي، حيث قال الشريعي: «إحنا اتفقنا قبل كده: إحنا شركاء استراتيجيين مع الأهلي».

وعندما سأله مهيب عبدالهادي عن المقصود بالشراكة الاستراتيجية بين إنبي والأهلي رغم كون الناديين متنافسين، أوضح الشريعي: «يعني الشراكة الاستراتيجية مع الأهلي، الاتفاق اللي اتعمل فيه شراكة مع النادي الأهلي، باشتراطات معينة، بحاجات معينة».

وأضاف: «شراكة استراتيجية ممتدة، ممتدة المفعول سواء علي محمود في الأهلي أو حتى تم انتقاله لأي نادي، هي شراكة، وأنا شخصيًا بعتز بالشراكة دي؛ لأن الأهلي مؤسسة منضبطة، والشراكة معاها هيبقى ليها استفادة إيجابية».

وخلال الحوار، قارن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، بين هذه الشراكة وما حدث في صفقة زياد كمال؛ ليرد الشريعي: «لا خالص، ده وضع تاني».

وحول طبيعة الاتفاقات بين الناديين، شدد الشريعي على أن الأمر يتم بين الإدارات وليس الأفراد، قائلاً: «الاتفاق لما بيتعمل بين الإدارتين، ما بيتعملش بين أشخاص يا كابتن، أنت عضو مجلس إدارة».

واختتم: «هي مش قصة أفراد، دي مؤسسة بتكلم مؤسسة».

علي محمود الاهلي الزمالك

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