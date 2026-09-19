أيمن الشريعي يكشف عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين إنبي والأهلي

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، وجود شراكة استراتيجية بين ناديه والنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يتضمن اشتراطات خاصة، وأن هذه الشراكة ممتدة سواء استمر علي محمود مع الأهلي أو انتقل إلى نادٍ آخر.

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وقال أيمن الشريعي، خلال تصريحات تلفزيونية: «إحنا شركاء استراتيجيين مع الأهلي؛ يعني الديل اللي اتعمل فيه شراكة مع النادي الأهلي باشتراطات معينة، بحاجات معينة».

وأضاف: «شراكة استراتيجية ممتدة، المفعول سواء علي محمود في الأهلي أو حتى تم انتقاله لأي نادي، هي شراكة، وأنا شخصيًا بعتز بالشراكة دي؛ لأن الأهلي مؤسسة منضبطة، والشراكة معاها هيبقى ليها حاجات استفادة إيجابية».

وخلال الحوار، سأله أحمد سليمان: «شراكة كده زي زياد كمال في الزمالك؟»، ليرد الشريعي: «لا خالص، ده وضع تاني».

وعاد أحمد سليمان ليسأله عن الشخص الذي أبرم هذه الشراكة، وما إذا كانت مرتبطة بعقد زياد كمال، ليرد رئيس إنبي: «الديل لما بيتعمل بين الإدارتين، ما بيتعملش بين أشخاص يا كابتن.. أنت راجل عضو مجلس إدارة».

وشدد الشريعي على أن الاتفاقات بين الأندية لا ترتبط بالأشخاص، قائلًا: «يا جماعة في إيه؟ هي مش قصة أفراد، دي مؤسسة بتكلم مؤسسة».

من جانبه، أشار أحمد سليمان إلى أن بعض تفاصيل شروط صفقة زياد كمال لم تكن معلومة في البداية، قائلًا: «شروط زياد كمال دي عرفتها بعدها بشهرين تلاتة، بعد أربع شهور كمان بتعاقد، إحنا في ناس كتير فوجئت بيها، حتى الوسط الرياضي كله».

ورد أيمن الشريعي: «لا لا، دي حاجات داخلية عندكم يا كابتن».