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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التنمية ورفع الكفاءة بمنطقة «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التنمية ورفع الكفاءة الجارية بمنطقة «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الطرق والمرافق والخدمات وتنسيق الموقع، والوقوف على معدلات الإنجاز ومراحل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمنطقة.

وقد رافق الوزيرة، خلال الجولة، الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الجولة، أهمية منطقة «بيت الوطن» باعتبارها أحد المشروعات العمرانية المهمة بمدينة القاهرة الجديدة، التي تضم 8 أحياء سكنية، إلى جانب عدد من المناطق السكنية والاستثمارية والخدمية، ويبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي بها نحو 17,555 قطعة أرض، منها 9,926 قطعة ضمن أراضي المصريين العاملين بالخارج، و7,629 قطعة ضمن مشروع الأراضي السكنية «الأكثر تميزًا».

وخلال الجولة، تابعت وزيرة الإسكان أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور بمنطقة «بيت الوطن»، التي تشمل أعمال التجهيز والتسوية وتنفيذ واستلام طبقات السن والأسفلت، إلى جانب أعمال تشكيل الجزر والأعمال التمهيدية اللازمة لاستكمال منظومة الطرق ورفع كفاءتها.

رفع كفاءة شبكة الإنارة

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، ومرافقوها أعمال رفع كفاءة شبكة الإنارة واستكمال تركيب كشافات الإنارة بالطرق والمحاور، موجهة بأهمية استكمال الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية ورفع كفاءة الحركة المرورية داخل المنطقة.

وتابعت الوزيرة خلال الجولة أعمال النظافة ورفع المخلفات من الطرق والمحاور والمناطق الجاري تطويرها، مؤكدة ضرورة استمرار أعمال النظافة وتهيئة المواقع بالتوازي مع تنفيذ الأعمال المختلفة، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

كما تفقدت أعمال تنسيق الموقع والزراعة والتشجير وتطوير الجزر والمسطحات الخضراء، ووجهت باستمرار أعمال تنسيق الموقع بالتوازي مع أعمال الطرق والمرافق، بما يحقق التكامل بين مختلف عناصر التنمية ويرتقي بالمستوى الحضاري للمنطقة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق "مياه شرب وصرف صحي" للقطع بالمشروع بنسبة 100%، وسيتم استكمال أعمال الطرق والإنارة وتنسيق الموقع والخدمات، بما يتواكب مع حجم التنمية العمرانية بالمنطقة، ويسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة البيئة العمرانية.

ووجهت وزيرة الإسكان في ختام الجولة، بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الأعمال، والتنسيق بين مختلف الجهات والشركات المنفذة، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية المقررة.

بيت الوطن مدينة القاهرة الجديدة الإنارة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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