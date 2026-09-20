مصرع شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات لـ الدعم السريع على مدينة الأبيض

أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 أخرين جراء استهداف الدعم السريع لعدد من الأحياء بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان بالمسيرات.

في سياق أخر ؛ دعت الولايات المتحدة الأمريكية طرفي الصراع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا، تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين المتضررين من الحرب، في ظل استمرار القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، إن واشنطن تشاطر المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في السودان، مؤكدًا أنه «لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع»، وأن على الأطراف المتحاربة قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا تسمح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.



وأشار بولس إلى أن الولايات المتحدة قدمت 375 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم الجهود الرامية إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

تأتي الدعوة الأمريكية في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيدًا ميدانيًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، رغم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.