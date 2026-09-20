وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أممي سبل إدخال المساعدات إلى غزة والسودان

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الأحد"، مع توم فليتشر، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات، لاسيما في قطاع غزة والسودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين، والمضي قدماً في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما أكد أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق وتوفير الحماية للمدنيين.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ودوره المحوري في الاستجابة للأزمات الإنسانية، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتخفيف معاناة المدنيين في مناطق الأزمات.

من جانبه، أعرب توم فليتشر عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في المنطقة، مثمناً التعاون والتنسيق القائم مع مصر لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الأزمات.