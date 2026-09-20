بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

طرح النجم حجازي متقال ، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «فين قلبي»، في تجربة تجمع بين الطابع الشعبي والروح العاطفية، مع الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم العمل.

الأغنية من كلمات رامي جمال، ولحنها مستمد من الفلكلور، فيما تولى طوخي مهمة التوزيع الموسيقي، وجاءت الهندسة الصوتية لمحمد الجيار.

وتتناول «فين قلبي» مشاعر الفراق والاشتياق، من خلال حكاية شخص يحاول التمسك بحبيبته واستعادة الذكريات التي جمعتهما، مع التعبير عن صعوبة الغياب وطول الأيام بعيدًا عن من يحب.

وتعتمد الأغنية على مفردات بسيطة ومباشرة في التعبير عن التعلق بالحبيب، وتتصاعد مشاعرها من الحنين والألم إلى التمسك باستمرار العلاقة، وصولًا إلى التأكيد على الوفاء رغم الظروف.

«فين قلبي»

وتجمع «فين قلبي» بين اللحن المستمد من الفلكلور والتوزيع الموسيقي الحديث، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتقديم العمل بروح مختلفة مع الحفاظ على الهوية الغنائية الشعبية التي تميز حجازي متقال.