قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق .. انفجارات قوية تهز عاصمة إقليم كردستان
إيبولا تحت السيطرة.. الصحة العالمية تستشهد بتجربة أوغندا وتدعو لكسر سلاسل العدوى
الجيش اليمني يدمر منصات صواريخ ومخازن أسلحة للحوثيين في البيضاء
وزير الأوقاف خلال برنامج "تدريب المدربين": نعمل على إعداد كوادر شديدة التميز
كلوب يتغزل في محمد صلاح
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على سندرلاند 3-2 في الشوط الأول
اتفاق مصري صيني على تفعيل بروتوكولات التعاون وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي
عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد
تييري هنري: هاتريك صلاح أمام جالاتاسراي يؤكد أن الملك المصري لم يكن مشكلة ليفربول
مصرع ربة منزل مسنة بطعنات آلة حادة من مجهول بقنا
دوناروما: فخور بالعمل مع مدرب مثل ماريسكا
أخبار السيارات | مواصفات إكس بنج جي 7 موديل 2027 ريف .. دراجة سو S2000 GL الجديدة.. موديلات عائلية 2027 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

استقبال جماهيري قوي لفيلم «حوار مع البحر» في مهرجان تورنتو السينمائي

«حوار مع البحر»
«حوار مع البحر»
محمد نبيل

بعد عرضه العالمي الأول بنجاح ضمن قسم Spotlight في الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، واصل الفيلم الفلسطيني «حوار مع البحر» للمخرج مؤيد عليان رحلته في المهرجانات الدولية من خلال عرضه الأول في أمريكا الشمالية ضمن قسم Centerpiece في الدورة الحادية والخمسين من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وحظي الفيلم باستقبال جماهيري قوي وتصفيق حار عقب العرض.، وذلك بحضور المخرج مؤيد عليان، والمنتج والكاتب المشارك رامي عليان، إلى جانب الممثل الفلسطيني القدير كامل الباشا، الذين شاركوا جمهور تورنتو وضيوف المهرجان الاحتفال بالعرض الأول للفيلم في أمريكا الشمالية.

ويأتي العرض في تورنتو بعد العرض العالمي الأول للفيلم في قسم Spotlight ضمن الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث حظي أيضًا باستقبال قوي من الجمهور والحضور.
 

تدور أحداث «حوار مع البحر» في القدس، حول كمال، رجل فلسطيني يبلغ من العمر 60 عامًا، يتلقى أمرًا من محكمة إسرائيلية يُلزمه بسداد مبلغ كبير مستحق للتأمين الوطني، يُزعم أن ابنه وائل مدين به. لكن وائل، بحسب ما يعرفه كمال، غرق في البحر الأحمر قبل عقود. وعندما يكتشف كمال عدم وجود أي سجل رسمي يؤكد وفاة ابنه، يتتبع الخيط الوحيد المتبقي أمامه في محاولة لكشف الحقيقة ومعرفة ما حدث لوائل.

فيلم «حوار مع البحر» «حوار مع البحر» تورونتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

وحدات سكنية

حجز 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. الشروط والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

دعم الرؤية الإعلامية المصرية بشأن قضايا المياه

وزير الري يؤكد أهمية تقديم المعلومات المتعلقة بالملف المائي للرأي العام بصورة دقيقة

إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة

القومي للإعاقة يتعاون مع النيابة العامة في واقعة التعدي على مصاب بالتوحد

البابا تواضروس والآباء الكهنة

البابا تواضروس يلتقي كهنة ببا والفشن وأسرهم والمكرسات | صور

بالصور

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

فيديو

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد