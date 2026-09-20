محمود فؤاد يكشف تفاصيل اجتماع الزمالك الطارئ.. شركة الكرة كلمة السر

كشف محمود فؤاد، الناقد الرياضي، عن تفاصيل الاجتماع الطارئ المرتقب لمجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أن ملف شركة الكرة سيكون في مقدمة الموضوعات المطروحة على طاولة المجلس.

وقال محمود فؤاد، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "خلال ساعات سيكون هناك اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك، وأهم ما سيتم مناقشته هو ملف شركة الكرة، والمجلس يرى أنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة المالية".

وأضاف: "الزمالك ما زال يناقش العديد من العروض الخاصة بشركة الكرة، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية، وهناك تمسك بأن تكون النسبة الأكبر في شركة الكرة لصالح نادي الزمالك".