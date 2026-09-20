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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل القمة أمام الزمالك .. ماذا يفعل الأهلي خلال فترة توقف الدوري ؟

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدًا الإثنين على ملعب مختار التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون استعدادًا لمرحلة مهمة من الموسم تتصدرها مواجهة الزمالك المرتقبة في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الأهلي مباراة بترول أسيوط في دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر يوم 8 أكتوبر المقبل قبل أن يلتقي الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم 11 من الشهر ذاته في مواجهة تحظى باهتمام كبير داخل القلعة الحمراء خاصة مع رغبة الجهاز الفني في استغلال فترة التوقف لإعادة ترتيب أوراق الفريق قبل استئناف المنافسات الرسمية.

ولا يتعامل المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي مع فترة التوقف باعتبارها مجرد مرحلة تحضيرية لمباراة القمة وإنما يراها فرصة لإجراء مراجعة شاملة لقائمة الفريق وحسم عدد من الملفات التي ظهرت خلال الجولات الأولى من الدوري إلى جانب وضع تصور مبكر لاحتياجات الأهلي في المرحلة المقبلة.

3 مباريات ودية لإعادة تجهيز الأهلي

ويضع الجهاز الفني للأهلي تصورًا مبدئيًا لخوض 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية مع إمكانية زيادة عدد المواجهات وفقًا لرؤية عموتة واحتياجات اللاعبين خصوصًا العناصر التي لم تحصل على دقائق لعب كافية خلال المباريات الرسمية.

ويرغب الجهاز الفني من خلال هذه التجارب في الحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية ومنح الفرصة للعناصر البديلة والعائدين من الإصابات إلى جانب اختبار أكثر من طريقة وتشكيل قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

وتأتي هذه المباريات في توقيت مهم بالنسبة للأهلي في ظل ارتباط الفريق بعدة استحقاقات خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها مواجهة الزمالك ثم الاستعداد للمشاركة القارية في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الدفاع الملف الأكثر إلحاحًا على طاولة عموتة

يأتي مركز قلب الدفاع في مقدمة الملفات التي يسعى عموتة لحسمها خلال فترة التوقف بعدما تعرض الخط الخلفي لعدة ضربات في الفترة الماضية.

ويغيب عمرو الجزار حتى نهاية الموسم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي فيما عانى أكثر من لاعب في الخط الخلفي من إصابات أو غيابات وهو ما دفع الجهاز الفني إلى إجراء تغييرات متكررة وعدم الاستقرار على ثنائي دفاعي ثابت خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يستغل عموتة المباريات الودية المقبلة في اختبار العناصر المتاحة لديه والوصول إلى أفضل تركيبة دفاعية يمكن الاعتماد عليها قبل مواجهة الزمالك خاصة أن مباريات القمة تحتاج إلى أكبر قدر من الانسجام والتركيز في الخط الخلفي.

فرصة جديدة للعناصر خارج الحسابات

الملف الثاني الذي يحظى باهتمام كبير داخل الأهلي يتعلق باللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص مشاركة منتظمة منذ بداية الموسم إلى جانب العناصر التي عادت مؤخرًا من الإصابة.

ويخطط الجهاز الفني لمنح هؤلاء اللاعبين مساحة أكبر خلال فترة التوقف سواء في التدريبات أو المباريات الودية من أجل تقييم جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل اتخاذ قرارات بشأن أدوارهم خلال المرحلة المقبلة.

وتعد مباراة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر إحدى أهم المحطات في هذا الملف حيث يتجه عموتة إلى منح الفرصة لعدد من البدلاء والعناصر التي لم تشارك بصورة منتظمة مع الدفع بعدد من العائدين من الإصابة.

كما يتجه الجهاز الفني للاعتماد على حمزة علاء في حراسة المرمى خلال المباراة ضمن خطة منح الفرصة للاعبين الذين يحتاجون إلى المشاركة لاستعادة حساسية المباريات.

القمة تبدأ من الآن

رغم أن الأهلي سيخوض مباراة بترول أسيوط قبل مواجهة الزمالك فإن مباراة القمة ستكون حاضرة بقوة في حسابات عموتة خلال فترة التوقف.

ويرغب المدير الفني في الوصول مبكرًا إلى ملامح التشكيل الأقرب لخوض مباراة الزمالك مستفيدًا من التدريبات والمباريات الودية ومواجهة بترول أسيوط مع العمل على علاج الملاحظات التي ظهرت خلال الجولات الخمس الأولى من الدوري.

وتكتسب الفترة الحالية أهمية خاصة بالنسبة لعموتة في ظل الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية والتي وصلت لدى البعض إلى المطالبة برحيله إلا أن إدارة الأهلي تمسكت باستمراره ومنحته الثقة لمواصلة مهمته.

وبالتالي فإن مباراة القمة تمثل محطة مهمة للجهاز الفني لإظهار مدى نجاحه في معالجة الأخطاء وإعادة الفريق إلى الصورة التي تريدها جماهير الأهلي.

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