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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

تعرض لاعبو النادي الأهلي لإصابة قوية مبكرا مع افتتاح الفريق لمشوار بطولة الدوري المصري وأخرهم محمود صلاح بعد اصابته في معسكر منتخب مصر للشباب 

يوسف بلعمري

تلقى الأهلي أول الأخبار الصادمة بإصابة يوسف بلعمري مدافع الفريق قبل انطلاق الموسم بشكل رسمي وخلال مباراة بادالونا الودية في معسكر الفريق بإسبانيا

وحسب إعلان النادي الأهلي فإن إصابة بلعمري هي الرباط الصليبي مما يجعل اللاعب بعيد عن الملاعب لفترة قد تتجاوز الـ 7 أشهر.

عمرو الجزار 

فقد الأهلي لاعب جديد في صفوفة بعد سقوط عمرو الجزار مدافع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب مصابا بالرباط الصليبي

إصابة عمرو الجزار فتحت الباب داخل الأهلي للبحث من جديد عن صفقة مدافع ويبدأ في التحرك للتعاقد مع نجم جديد ليقود دفاع الفريق.

ياسر إبراهيم 

ويبدو أن أرضية ملعب الجبل الأخضر بالمقاولون كانت تلعب لصالح فريقه حيث سقط في نفس المباراة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي.

واستكمل إبراهيم المباراة أمام المقاولون رغم الإصابة وتحامل على نفسه بسبب نفاذ تغييرات الفريق وتبين أنها إلتواء في الكاحل وتورم.

أحمد نبيل كوكا

تعرض لإصابة بشد من الدرجة الثانية أسفل العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي وعلاج طبيعي.

محمود صلاح

تعرض محمود صلاح لاعب الأهلي الشاب لإصاب خلال مشاركته في معسكر منتخب الشباب حيث أصيب بكدمة قوية قي الركبة ويغيب 3 أسابيع

محمد الشناوي 

أصيب حارس مرمى النادي الأهلي في العضلة الضامة اليسرى ويخضع لبرنامج تأهيلي مما أدى لابتعاده عن قائمة منتخب مصر المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا

النادي الأهلي الأهلي محمود صلاح يوسف بلعمري عمرو الجزار ياسر إبراهيم أحمد نبيل كوكا

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