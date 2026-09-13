عين الحسود فيها عود.. الإصابات تطارد نجوم الأهلي

بدأ لاعبو النادي الأهلي في التساقط مبكرا بفخ الإصابة مع انطلاق المباريات الأولى من بطولة الدوري المصري ليفقد الأحمر خدمات 4 لاعبين بعد 4 مواجهات فقط.

يوسف بلعمري

تلقى الأهلي أول الأخبار الصادمة بإصابة يوسف بلعمري مدافع الفريق قبل انطلاق الموسم بشكل رسمي وخلال مباراة بادالونا الودية في معسكر الفريق بإسبانيا

وحسب إعلان النادي الأهلي فإن إصابة بلعمري هي الرباط الصليبي مما يجعل اللاعب بعيد عن الملاعب لفترة قد تتجاوز الـ 7 أشهر.

عمرو الجزار

فقد الأهلي لاعب جديد في صفوفة بعد سقوط عمرو الجزار مدافع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب مصابا بالرباط الصليبي

إصابة عمرو الجزار فتحت الباب داخل الأهلي للبحث من جديد عن صفقة مدافع ويبدأ في التحرك للتعاقد مع نجم جديد ليقود دفاع الفريق.

ياسر إبراهيم

ويبدو أن أرضية ملعب الجبل الأخضر بالمقاولون كانت تلعب لصالح فريقه حيث سقط في نفس المباراة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي.

واستكمل إبراهيم المباراة أمام المقاولون رغم الإصابة وتحامل على نفسه بسبب نفاذ تغييرات الفريق وتبين أنها إلتواء في الكاحل وتورم.

أحمد نبيل كوكا

تعرض لإصابة بشد من الدرجة الثانية أسفل العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي وعلاج طبيعي.