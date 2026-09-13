رئيس الوزراء يتفقد ورش إصلاح القطار السريع في 6 أكتوبر

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورش إصلاح القطار السريع بمدينة 6 اكتوبر ورافقه وزير النقل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية في مجال النقل والبنية التحتية في مصر، حيث يمثل انطلاقة نحو منظومة متطورة للنقل الكهربائي الحديث.

ويقع بشبكة بطول 2000 كم تتكون من 3 خطوط رئيسية و 60 محطة (22 للقطار السريع و38 إقليمية)، تشمل ورشتين رئيسيتين و6 نقاط صيانة بسرعة تشغيلية 230 كم/س وتصميمية 250 كم/س، لتخدم 90% من المواطنين وتقل ملايين الركاب والبضائع يوميًا.

كما ان أسطول التشغيل المخطط يشمل 41 قطارًا سريعًا، 94 قطارًا إقليميًا، و41 جرارًا للبضائع.

ويصل الخط الأول بطول 660 كم يضم 21 محطة، ويربط البحر الأحمر بالمتوسط ويخدم المدن الجديدة والمناطق الصناعية والسياحية والزراعية.

ويدعم التجارة الدولية عبر إنشاء محاور لوجستية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ ويسهم في خلق آلاف فرص العمل وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة النقل العام.