قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تطلّع مصر لرئاسة «بريكس» مستقبلًا يعكس ثقة الدولة في دورها داخل التجمّع
بدءًا من 19 سبتمبر.. الصحة العالمية تُبلغ 20 مستشفى في غزة بوقف إمدادها بالوقود
الأهلي ضد أبو قير والزمالك مع المحلة.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز
محافظ بورسعيد يوجه بالتحفظ على أحد النباشين ومصادرة أدواته للحفاظ على نظافة الشوارع
رئيس الوزراء يتفقد محطة الأتوبيس الترددي ويستقل أحدها من الجيزة للمعادي
الإيكونوميست: أمريكا تغرق في الديون.. وأوروبا مشكلتها اسمها "فرنسا"
باحث بالعلاقات الدولية: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس تنامي أهمية «بريكس» لمصر سياسيًا واقتصاديًا | فيديو
صادرات مصر من السكر تسجل 290 مليون دولار خلال 2025
الرئيس السيسي في قمة بريكس.. رسائل سياسية ومكاسب اقتصادية في قلب التحولات الدولية
وزير التعليم لمعلم من ذوي الهمم : "أنت بطل ونتشرف بوجودك"
تنسيق الأزهر 2026.. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 93.85 % وأسيوط 93.08 %
رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم لمعلم من ذوي الهمم : "أنت بطل ونتشرف بوجودك"

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم حديث جانبي مع معلم لغة عربية من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك في مستهل جولته بمدرسة أدريجة للتعليم الأساسي  بكفر الشيخ 

وخلال حديثه مع المعلم ، قال له وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : "أنت بطل ونتشرف بوجودك"

جدير بالذكر أنه مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، أجرى السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من مدارس محافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المدارس والفصول لاستقبال الطلاب، وتسليم الكتب الدراسية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

واستهل  الوزير جولته بتفقد مدرسة الشهيد عبد المنعم عامر الثانوية المشتركة بالوزارية، التابعة لإدارة الرياض التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 435 طالبًا وطالبة، حيث حرص على حضور طابور الصباح، والاطمئنان على سير العملية التعليمية في يومها الأول.

وأشاد الوزير بانضباط المدرسة في يومها الأول، مشيرا إلى أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مثمنًا جهود المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، ودورهم في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من معلمي المدرسة حول نظام البكالوريا المصرية، وأجرى أيضا نقاشا مع عدد من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة وأهميتها، مؤكدا على أهمية اكتسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال نظرا للتطورات المتسارعة في سوق العمل وما تتطلبه من قدرات ومهارات.

وخلال حواره مع المعلمين، أكد  الوزير أهمية انتظام الطلاب في الحضور إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن إنجاز طالب الصف الثاني بكالوريا نسبة 60% من التقييمات والأداءات يمثل شرطًا أساسيًا لدخول امتحان الفرصة الأولى، مؤكدًا في هذا الإطار أهمية انتظام حضور الطلاب.

وفي ختام زيارته للمدرسة، أشاد الوزير بأداء إدارة المدرسة، وانضباط الطلاب، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استمرارية هذا الأداء الجيد، وأهمية المتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة حوين للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الرياض التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 589 طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام الدراسة، واطمأن على سير العملية التعليمية داخل الفصول، ومدى جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وخلال تفقده الفصول، أجرى الوزير محمد عبد اللطيف نقاشًا مع الطلاب حول عودتهم إلى المدرسة وأهمية الحضور والمواظبة، كما تأكد من تسلم الطلاب للكتب الدراسية، مشددًا على ضرورة استلام جميع الطلاب للكتب المدرسية والتقييمات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

كما تفقد الوزير فصول الأنشطة والمكتبة بالمدرسة، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة المختلفة والاستفادة منها في دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب.

وخلال جولته بأحد فصول الصف الأول الإعدادي، استمع السيد الوزير إلى إحدى الطالبات أثناء إلقائها قصيدة شعرية، حيث أشاد بأدائها، موجهًا بضرورة تنمية مهارات الطلاب والطالبات في الأنشطة والفعاليات الثقافية، وضرورة مشاركتهم فيها، لما لها من أثر واضح في بناء الشخصية.

كما تفقد الوزير فصول رياض الأطفال بالمدرسة، ورحب بالطلاب في أول أيام الدراسة، موجهًا بضرورة تحفيزهم على حب المدرسة والانضباط والانتظام في الحضور منذ الصغر، لما لذلك من أثر كبير في بناء الشخصية.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام برعاية ومتابعة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة منذ اليوم الأول، موجهًا إدارة المدرسة بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الأمر، والعمل على الحد من وجود طلاب ضعاف في مهارات القراءة والكتابة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التعليم التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

يحيى سريع

الحوثي يزعم تنفيذه عملية عسكرية بمنطقة شرورة السعودية

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

اختيار وزير العمل حسن رداد رئيساً لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي

أطراف الإنتاج الثلاثة العربية توجه رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي لرعايته الدورة الـ 52 لمؤتمر العمل العربي

أطراف الإنتاج الثلاثة العربية توجه رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي لرعايته الدورة الـ 52 لمؤتمر العمل العربي

رئيس الطائفة الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية يزور مستشفى بهية بالشيخ زايد ويؤكد: دعمنا للمؤسسة مشاركة في صناعة الأمل

بالصور

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد