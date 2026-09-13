رئيس الوزراء يتفقد محطة الأتوبيس الترددي ويستقل أحدها من الجيزة للمعادي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة الأتوبيس الترددي على دائري الجيزة.

واستقل رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل الأتوبيس الترددي من الجيزة، متجها إلى المعادي عبر الطريق الدائري.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية في مجال النقل والبنية التحتية في مصر، حيث يمثل انطلاقة نحو منظومة متطورة للنقل الكهربائي الحديث.

ويقع بشبكة بطول 2000 كم تتكون من 3 خطوط رئيسية و60 محطة (22 للقطار السريع و38 إقليمية)، تشمل ورشتين رئيسيتين و6 نقاط صيانة بسرعة تشغيلية 230 كم/س وتصميمية 250 كم/س، لتخدم 90% من المواطنين وتقل ملايين الركاب والبضائع يوميًا.

كما أن أسطول التشغيل المخطط يشمل 41 قطارًا سريعًا، 94 قطارًا إقليميًا، و41 جرارًا للبضائع.

ويصل الخط الأول بطول 660 كم يضم 21 محطة، ويربط البحر الأحمر بالمتوسط ويخدم المدن الجديدة والمناطق الصناعية والسياحية والزراعية.

ويدعم التجارة الدولية عبر إنشاء محاور لوجستية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ ويسهم في خلق آلاف فرص العمل وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة النقل العام.