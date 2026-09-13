مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

وجّه المغربي عبد الرحيم طالب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، رسالة إلى مواطنه حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بشأن أهمية التعامل النفسي والتربوي مع اللاعبين، عقب واقعة أثارت الجدل داخل الفريق الأحمر.

وقال طالب في تصريحات خاصة لبرنامج «مودرن سبورتس» تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern MTI: «أنا تابعت الحركة اللي قام بها اللاعب، واللاعب غلط، وعموتة كذلك ممكن كان يتفادى الحركة هناك، لأنه يعرف أن هناك كاميرات».

وأضاف: «ممكن ما نكبرش الحركة، وأحسن شيء أن اللاعب اعترف بأن ليس هناك مشكل، ورد فعله كان سريعًا، فلهذا أتمنى أن الأخ عموتة يتفادى هذه المشاكل، لأنه يمس النادي، ويمس اللاعب، ويمس الطاقم التقني».

وتابع: «أتمنى أن يكون الأب ويكون الأخ الأكبر ويكون الحب متبادل، وتكون عائلة».

واختتم “طالب” تصريحاته بالكشف عن فلسفته التدريبية، قائلًا: «التواصل بين الإطار وبين اللاعبين يكون بيداغوجيًا، سيكولوجيًا، تقاربيًا، يكون الأب الأكبر، يكون احترام أكبر، يكون حب متبادل وأقرب، ممكن أن هذا هو النجاح، نجاح المدرب ونجاح اللاعبين».