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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شخص يُدير صفحة لبيع المخدرات عبر السوشيال ميديا

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قرّرت جهات التحقيق حبس شخص يدير صفحة لبيع المخدرات عبر السوشيال ميديا 4 أيام.
 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من صبط شخص يدير صفحة لبيع المخدرات عبر السوشيال ميديا.
 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.


 وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والاحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

جهات التحقيق صفحة لبيع المخدرات بيع المخدرات

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