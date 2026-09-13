ترامب يضع كندا وإيران في مسار واحد : كلاهما يقفان ضد أمريكا

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا وإيران تشتركان في شيء واحد - كلاهما يريدان التوصل إلى اتفاق.

وسُئل الرئيس الأمريكي، الذي تحدث إلى الصحفيين في دبلن قبل زيارة ملعب الجولف الخاص به في غرب أيرلندا، عما إذا كان يخطط لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وتضمن رده إشارات إلى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران.

وقال ترامب: "ترغب كندا بشدة في إبرام اتفاق، تماماً كما ترغب إيران بشدة في إبرام اتفاق. لكني لا أعتقد أنهم مستعدون. لكن كندا ترغب في إبرام اتفاق... وآمل أن تُقدّر كندا وجودها في نفس سياق الحديث مع إيران".

وقال وزير التجارة الكندي الأمريكي دومينيك لوبلان يوم الجمعة إنه لم يتم تحديد موعد لمحادثات تجارية رسمية، على الرغم من أنه قال إن المحادثات بين المسؤولين الكنديين والأمريكيين لم تتوقف.



وانتهت أحدث المفاوضات الرسمية بين كندا والولايات المتحدة في 21 أغسطس.

وفي الوقت نفسه، تواصل إيران مهاجمة بعض السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز، الذي أصبح مصدراً مهماً للنفوذ بالنسبة لطهران في الحرب.

وبدأت الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بعد انهيار المفاوضات وعدم وجود نهاية تلوح في الأفق للقتال المتقطع.

وصرّح ترامب مراراً وتكراراً بأن إيران تريد اتفاقاً لإنهاء الصراع، لكن قادة طهران أشاروا إلى استعدادهم للتشبث بموقفهم.