رئيس اتحاد اليد: روح لاعبي شباب اليد وراء التتويج.. ونسعى لبناء جيل قوي للمستقبل

أكد خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن التتويج بلقب بطولة إفريقيا لشباب اليد كان هدفًا واضحًا منذ انطلاق منافسات البطولة، مشيرًا إلى سعادته بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون حتى حصد اللقب.

وقال فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم: «كان هدفنا مع شباب اليد التتويج بلقب إفريقيا منذ انطلاق البطولة، وتحدثت مع اللاعبين بعد التتويج ووجهت لهم الشكر على الروح القتالية العالية التي ظهروا بها».

وأضاف: «هدفنا تصعيد جيل قوي من شباب كرة اليد قادر على رفع راية مصر في المحافل الدولية، وتحقيق إنجازات قوية تليق بسمعة كرة اليد المصرية».

واختتم رئيس اتحاد كرة اليد: «هدفنا دائمًا الإحلال والتجديد في المنتخب الأول، مع ضرورة التواصل المستمر بين الأجيال، حتى يصبح المنتخب الأول قويًا وقادرًا على مواصلة تحقيق الإنجازات».