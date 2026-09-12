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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد سليمان: مينفعش لاعب يبقى أكبر من الزمالك.. ولازم يستفيد من بيع بيزيرا

وليد سليمان
وليد سليمان
سارة عبد الله

انتقد وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، طريقة تعامل نادي الزمالك مع بعض الملفات الخاصة باللاعبين، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض يجب أن يضع مصلحته فوق أي لاعب.

وقال وليد سليمان، خلال حديثه في برنامج «قهوة فايق»: «المشكلة أن في نادي الزمالك ساعات بيحصل إنهم يكبروا لاعب على النادي، وده اللي حصل مع بيزيرا».

وأضاف: «الزمالك نادي كبير، ما يستحقش كده، ولازم يستفيد من بيعه دلوقتي».

وتأتي تصريحات وليد سليمان في ظل الجدل المثار حول مستقبل البولندي كونراد ميشالاك بيزيرا مع الزمالك، خاصة مع ارتباط اسم اللاعب بإمكانية الرحيل خلال الفترة المقبلة، وسط حديث عن العروض المقدمة للحصول على خدماته.

وشدد نجم الأهلي السابق على أهمية أن تكون مصلحة الزمالك هي الأولوية في مثل هذه الملفات، مع ضرورة اتخاذ القرارات التي تحقق أكبر استفادة فنية ومالية للنادي.

وليد سليمان الزمالك بيزيرا

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