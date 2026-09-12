بعد تمديد عقده.. فليك يحسم موقف حمزة عبد الكريم من الفريق الأول لبرشلونة

واصل نادي برشلونة الإسباني تحركاته لتأمين مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعدما أعلن تمديد عقده حتى عام 2030، مع رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 150 مليون يورو.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد برشلونة لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني، في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك باستمرار المهاجم المصري مع الفريق الأول.

هانز فليك يحسم موقف حمزة عبد الكريم

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن فليك لا يرغب في عودة عبد الكريم إلى فريق الرديف «برشلونة أتلتيك»، رغم تعاقد النادي مع البرازيلي جابرييل جيسوس، حيث يرى المدرب أن المهاجم المصري يمتلك إمكانيات فنية وبدنية يمكن توظيفها داخل منطقة الجزاء، خاصة في التعامل مع الكرات العرضية.

وكان عبد الكريم قد لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما أنهى التحضيرات الصيفية كهداف لبرشلونة برصيد 4 أهداف، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق في الدوري الإسباني خلال مواجهة رايو فاييكانو.

وتشير المعطيات الحالية إلى استمرار الاعتماد على المهاجم المصري ضمن الفريق الأول، مع وجود مؤشرات قوية على دخوله قائمة برشلونة لمباراة ليفانتي المقبلة.