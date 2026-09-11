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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

150 مليون يورو.. برشلونة يؤمّن مستقبل موهبته المصرية حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
علا محمد

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن نادي برشلونة اتخذ خطوة جديدة من أجل تأمين مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، في ظل الاهتمام المتزايد باللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني نجح في تحصين موهبته المصرية، بعدما رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد حمزة عبد الكريم من 15 مليون يورو إلى 150 مليون يورو.

وبحسب التقرير، جاءت هذه الخطوة من جانب برشلونة في ظل الأنباء التي ربطت اللاعب باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرى برشلونة أن حمزة عبد الكريم يمثل أحد المواهب الواعدة داخل النادي، لذلك حرص على تأمين استمراره ووضع شرط جزائي مرتفع يصعّب مهمة الأندية الراغبة في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب المصري الشاب مسيرته مع برشلونة، وسط تطلعات كبيرة بأن ينجح في حجز مكان له ضمن صفوف الفريق الأول مستقبلًا، بعد المستويات التي قدمها منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني.

ويُعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب المصرية الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، ويحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، خاصة مع وجوده داخل أحد أكبر أندية العالم.

صحيفة «سبورت» الإسبانية برشلونة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم حمزة عبد الكريم الكتالوني بايرن ميونخ الألماني باريس سان جيرمان الفرنسي

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