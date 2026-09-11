بعد تجديد عقده.. حمزة عبد الكريم يظهر أمام الإعلام من برشلونة

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن موعد توقيع المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الشاب، على عقده الجديد مع النادي الكتالوني، بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم سيوقع على عقده الجديد مع برشلونة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني.

وأضافت «موندو ديبورتيفو» أن مراسم توقيع العقد ستشهد حضور اللاعب إلى مكتب لابورتا، على أن يتحدث حمزة عبد الكريم إلى وسائل الإعلام عقب الانتهاء من توقيع العقود.

ويأتي تجديد عقد اللاعب المصري في إطار خطة برشلونة للحفاظ على المواهب الشابة وتأمين مستقبل العناصر التي تحظى بثقة النادي، خاصة مع الاهتمام الذي يحظى به حمزة عبد الكريم خلال الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى تحرك برشلونة من أجل تحصين اللاعب بعقد جديد، في ظل وجود اهتمام من جانب عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

ومن المنتظر أن يكشف حمزة عبد الكريم عن تصريحاته عقب مراسم التوقيع، في ظهور إعلامي جديد للاعب المصري منذ انضمامه إلى صفوف النادي الكتالوني.