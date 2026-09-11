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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5421 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6325 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7228 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50600 جنيه.


واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 11 سبتمبر 2026.

الدولار

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.37 جنيه

سعر الشراء: 51.27 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.80 جنيه

سعر الشراء: 59.58 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.65 جنيه

سعر الشراء: 69.36 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.98 جنيه

سعر الشراء: 13.95 جنيه.

حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، متأثرًا بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت “غانم” خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن درجات الحرارة تظل أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة إلى درجتين، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 34 درجة، بينما يصل الإحساس بها إلى 36 درجة.

وأضافت أن الطقس يظل حارًا ورطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان إلى 42 درجة.

وأشارت إلى تحسن الأجواء خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، خاصة في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، مع نشاط للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة خلال المساء والليل، ما يساعد على تقليل الإحساس بالرطوبة.

ولفتت إلى احتمالية إثارة الرمال والأتربة مع نشاط الرياح في بعض المناطق الجنوبية، منها حلايب وشلاتين ومحافظة الوادي الجديد.

كما توقعت فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق من حلايب وشلاتين.

وحذرت من استمرار الشبورة المائية، خاصة خلال فترات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أن كثافتها قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت منار غانم استمرار الأجواء الصيفية المستقرة خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 34 و35 درجة، مشددة على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والقيادة بحذر أثناء ظهور الشبورة المائية.

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، ما يلي:

القاهرة 34 مئوية للعظمى و23 مئوية للصغرى

الإسكندرية 31 و23 مئوية.

شرم الشيخ 38 و29 مئوية.

الغردقة 38 و27 مئوية.

سوهاج 40 و24 مئوية.

الأقصر 42 و26 مئوية.

أسوان 42 و27 مئوية.

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