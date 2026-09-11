الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

تتجه أسعار الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، رغم ارتفاعها بشكل طفيف اليوم الجمعة، مع تزايد توقعات الأسواق برفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بينما يترقب المتعاملون صدور تقرير مهم بشأن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وتراجع سعر الذهب الفوري بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع، لكنه ارتفع 0.3% خلال تعاملات اليوم إلى 4326.88 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4367.70 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي للطلب النهائي بنسبة 0.4% في أغسطس، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.1% في يوليو. ودفع ذلك المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على أن مجالبنك لس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ما أدى إلى تراجع الذهب الفوري بنحو 2%.

ومن المقرر صدور تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وفيما يتعلق بأسواق المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.1% إلى 63.49 دولار للأوقية، لتسجل خسارة أسبوعية بنحو 4%. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1782.76 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1288 دولارًا للأوقية، في حين يتجه المعدنان أيضًا لتسجيل خسائر أسبوعية.