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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يمنح لاعبي الأهلي راحة قبل مواجهة أبو قير للأسمدة

عموتة
عموتة
حمزة شعيب

 

قرر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، وذلك قبل استئناف الاستعدادات لمواجهة أبو قير للأسمدة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة أبو قير للأسمدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى العودة للانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليواصل الفريق مشواره في المسابقة بحثًا عن تحسين نتائجه وموقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر شاشة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يخسر أمام أهلي بني غازي وديًا

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس، ضمن استعدادات الفريق الأحمر للمرحلة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء خلال اللقاء، بهدف تجهيز جميع عناصر الفريق والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات الرسمية.

سيد عبد الحفيظ يتبادل الهدايا مع رئيس أهلي بني غازي

وعلى هامش المباراة الودية، حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تبادل الهدايا التذكارية مع علي الشريف، رئيس نادي أهلي بني غازي الليبي.

وشهدت المباراة أجواءً ودية بين مسؤولي الناديين، وسط ترحيب متبادل، في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الأهلي بنادي أهلي بني غازي.

المغربي الحسين عموتة أبو قير للأسمدة الأهلي

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