القاهرة 2026.. قيادات الجامعات الإفريقية يبحثون مستقبل علوم الرياضة والابتكار

انطلاق المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية «القاهرة 2026»

* معرض للابتكارات التكنولوجية بمشاركة 6 جامعات مصرية يستعرض مشروعات طلابية وبحثية في التكنولوجيا والرياضة

* وزير التعليم العالي: تعزيز الشراكات مع الجامعات الإفريقية وتدويل التعليم العالي يدعم بناء جسور التعاون بين مصر والقارة

* الرياضة أصبحت مجالًا متداخلًا مع العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والإدارة

* رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية: الانتقال من «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة» يؤسس لمنظومة تعليمية وبحثية جديدة.. و3 مراحل لتطوير علوم الرياضة تبدأ بالبرامج المهنية وتصل إلى منظومة متعددة التخصصات

* رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية: إفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة.. ومصر مؤهلة للقيام بدور محوري في مستقبل الرياضة الجامعية

* رئيس FISU يستعرض استراتيجية الاتحاد الجديدة لتعزيز الرياضة والتعليم ورفاهية الطلاب والاستدامة

* رئيس الجامعة البريطانية: الجامعة مستعدة لتكون مشروعًا تجريبيًا لتطبيق معايير واستراتيجية الاتحاد الدولي

* دعوة الجامعات الإفريقية إلى تحويل النقاشات إلى شراكات أكاديمية وبحثية ومشروعات مشتركة

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية «القاهرة 2026»، الذي تستضيفه الجامعة البريطانية في مصر، بالتزامن مع فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية (FASU)، والسيد Leonz Eder، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، والدكتور أحمد كامل، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات وقيادات المؤسسات التعليمية والرياضية والأكاديميين وممثلي مؤسسات الرياضة الجامعية من مختلف الدول الإفريقية.

وشهدت الفعاليات، على هامش المؤتمر العلمي، معرضًا للابتكارات والمشروعات التكنولوجية، بمشاركة طلاب وباحثين من عدد من الجامعات المصرية، شملت: جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة العاصمة، جامعة بنها، جامعة الأزهر، وجامعة الدلتا التكنولوجية، حيث استعرض المشاركون عددًا من المشروعات والتطبيقات التكنولوجية المرتبطة بالابتكار والعلوم والتكنولوجيا، بما يعكس جهود الجامعات المصرية في توظيف المعرفة والابتكار لخدمة مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن استضافة مصر لهذه الفعاليات الإفريقية تعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بالشباب المصري والإفريقي، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر من تطور في مجالات الصناعة والتعليم والبحث العلمي والرياضة يأتي في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان والاستثمار في قدرات الأجيال الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الجامعات الإفريقية يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية تدويل التعليم العالي المصري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وتوسيع الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيراتها الإفريقية، بما يتيح تبادل الخبرات والمعارف وتنفيذ مشروعات أكاديمية وبحثية مشتركة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن مصر يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في الربط بين الجامعات الإفريقية ونظيراتها الأوروبية، خاصة في ظل عضوية مصر كشريك منتسب في برنامج «هورايزون أوروبا» (Horizon Europe)، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على دراسة إنشاء فروع لجامعات مصرية في عدد من الدول الإفريقية، بما يعزز الحضور التعليمي المصري بالقارة ويدعم بناء شراكات مستدامة.

وتطرق الوزير إلى أهمية تطوير مفهوم علوم الرياضة داخل الجامعات المصرية، موضحًا أن الرياضة لم تعد نشاطًا منفصلًا، وإنما أصبحت مجالًا متداخلًا مع العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والإدارة، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتطوير أداء الرياضيين وإعداد الكوادر القادرة على إدارة المنظومة الرياضية بصورة علمية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة في التعامل مع الرياضة باعتبارها مجالًا علميًا متكاملًا، مشيرًا إلى التحول من مفهوم كليات التربية الرياضية إلى كليات علوم الرياضة، بما يتيح بناء منظومة تعليمية وبحثية أكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل والتطورات الحديثة في المجال الرياضي.

وأوضح أن تطوير منظومة علوم الرياضة يتم من خلال ثلاث مراحل رئيسية؛ تبدأ ببرامج ودورات مهنية قصيرة تستهدف العاملين في المجال الرياضي، ثم الانتقال إلى برامج الماجستير المتخصصة، وصولًا إلى منظومة متكاملة متعددة التخصصات تجمع مختلف العلوم المرتبطة بالرياضة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن برامج متخصصة في القانون الرياضي، والإدارة الرياضية، وعلوم الحاسب والمعلوماتية، والعلوم الطبية، والهندسة وتكنولوجيا الرياضة، على أن تتضمن البرامج مزيجًا من المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، بمشاركة المتخصصين والخبراء في المجالات الرياضية المختلفة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تستهدف إطلاق هذه البرامج بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، بما يسهم في إعداد الطلاب والمدربين والمديرين والإداريين الرياضيين وفقًا لمتطلبات العصر، مؤكدًا أن الهدف هو الدمج بين العلم والتطبيق العملي في إعداد الكوادر الرياضية.

ولفت إلى أن هذا التوجه يتضمن أيضًا تطوير برامج للدراسات العليا في مجالات مثل الإدارة الرياضية والقانون الرياضي، مع الاستفادة من الخبرات الدولية وإتاحة الدراسة باللغات الأجنبية، بما يعزز قدرة خريجي البرامج على العمل في المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، أكد السيد Leonz Eder، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الرياضة الجامعية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي والاتحادات الوطنية والجامعات، بما يدعم تطوير الرياضة الجامعية في القارة.

وأشار إلى أهمية استثمار مصر في استضافة الفعاليات الرياضية الجامعية الكبرى، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بدور محوري في مستقبل الرياضة الجامعية بالقارة الإفريقية.

كما استعرض رئيس الاتحاد الدولي ملامح استراتيجية الاتحاد الجديدة، والتي ترتكز على توحيد الرؤى بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية، وتطوير منظومة تنظيم البطولات، وتعزيز رفاهية الطلاب وصحتهم، والاستدامة، والتعليم، مع الاستفادة من الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في تطوير الفعاليات الرياضية الجامعية.

وأشار إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري وإعداد أجيال جديدة من المديرين والمتخصصين في إدارة الرياضة، مؤكدًا أن برامج التعليم والتدريب تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الاتحاد الدولي، ومن بينها برنامج FISU Master، مع التوسع في التعاون الأكاديمي مع الجامعات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إلى أهمية الانتقال من وضع الاستراتيجيات إلى مرحلة التطبيق العملي، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من أطر التقييم الذاتي التي يطرحها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية لقياس مدى توافق الجامعات مع محاور الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق برفاهية الطلاب وإعداد خريج متكامل وتوفير بيئة جامعية أفضل.

وأوضح أن الجامعة البريطانية في مصر مستعدة لأن تكون مشروعًا تجريبيًا (Pilot Project) في هذا المجال، بما يتيح اختبار آليات التقييم والاستفادة من التجربة في تطوير الإرشادات والمعايير الخاصة بتطبيق الاستراتيجية داخل الجامعات.

وشهد الاجتماع دعوات من ممثلي الجامعات الإفريقية إلى تحويل النقاشات التي شهدها المؤتمر إلى شراكات أكاديمية وبحثية عملية بين الجامعات، وإتاحة مزيد من الفرص أمام الجامعات الإفريقية للتعاون مع الجامعات المصرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة ومستدامة في مجالات التعليم والبحث العلمي والرياضة.

وأكد المشاركون أن تطوير الرياضة الجامعية يمثل مجالًا واعدًا للتعاون بين الجامعات الإفريقية، باعتبار الرياضة أحد المكونات الأساسية لبناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، فضلًا عن دورها في تعزيز التواصل بين شباب القارة.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين التعليم العالي والجامعات والاتحادات الرياضية والمؤسسات الدولية والإفريقية، بما يدعم التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار والرياضة، ويعزز دور الجامعات المصرية في بناء شراكات فاعلة مع نظيراتها في القارة الإفريقية.