مؤتمر علمي.. التعليم العالي: إعداد برنامج فني وثقافي قوي لدورة الألعاب الأفريقية

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحد باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل احتضان القاهرة منافسات دورة الألعاب الأفريقية للجامعات .

وقال عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" غدا تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأفريقية للجامعات على أرض مصر ".



وتابع عادل عبد الغفار :" تم الانتهاء من كافة الاستعدادات للدورة وكافة الوفود وصلوا على القاهرة وتم توفير كافة اللوجستيات لكل الفرق الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية ".

واكمل عادل عبد الغفار :" تم إعداد برنامج فني وثقافي قوي لدورة الألعاب الأفريقية ".



ولفت عادل عبد الغفار :" سيكون هناك مؤتمر علمي مهم في دورة الألعاب الأفريقية ويناقش كل الأمور المرتبطة بعلوم الرياضة ولدينا برنامج ثقافي وفني للبطولة ".