قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس.. انتهاء فترة التقديم على 2898 قطعة أرض سكنية في 17 مدينة جديدة
وزارة العدل تطلق منصة خدمات المحامين للتقاضي الجنائي عن بُعد
ترامب: إيران كانت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي
جنش يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الدوري المصري
مسئولة يمنية: المجلس الرئاسي لديه توجه صارم لاستعادة مؤسسات الدولة
مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع المشروعات الإنتاجية والخدمية
تفجير إسرائيلي جديد في المنصوري جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في الدوري
الأزهر يدين جريمة تمزيق المصحف بنيويورك على يد متطرف يميني.. ويؤكد: لا حرية في المساس بمقدسات المسلمين
وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس تاليس العالمية لبحث توسيع التعاون الصناعي والتكنولوجي بمعرض العلمين
مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
الأهلي وبيراميدز في القمة.. ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية تستضيف وفدا من جامعة KCA الكينية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأفريقية

وفدًا من جامعة «KCA» الكينية
وفدًا من جامعة «KCA» الكينية
أ ش أ

استضافت البورصة المصرية وفدًا يضم 25 طالبًا وعضوًا بهيئة التدريس بقسم المحاسبة والاستثمار في جامعة  «KCA» الكينية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الشراكات الإقليمية والتواصل مع المؤسسات الأكاديمية والمالية بالقارة الأفريقية.

وذكرت البورصة - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ - أن البرنامج التعريفي تضمن استعراضًا لأحدث مستجدات الاقتصاد وسوق المال المصري، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والإطار التنظيمي المنظم للتداول، فضلًا عن تسليط الضوء على المنتجات والأدوات الاستثمارية الحديثة والفرص التي تتيحها السوق للمستثمرين الأجانب.

وأضافت أن اللقاء ناقش جهود البورصة المصرية في تطبيق معايير الاستدامة وتطوير الأسواق البيئية، وفي مقدمتها بورصة المناخ المصرية.
وأكدت رحاب سلام، مدير عام العلاقات الدولية والمشرف على ملف الاستدامة، أن الانفتاح على الأسواق والمؤسسات التعليمية والمهنية في أفريقيا يأتي في صميم الأولويات التنموية للبورصة، مشيرة إلى أهمية بناء قدرات الكوادر الشابة وتمكين الأجيال المقبلة من المتخصصين الماليين.

وأوضحت أن هذه اللقاءات تسهم في إبراز التطور التشريعي والتقني للسوق المصري، ودعم مكانته كمركز مالي جاذب للاستثمارات الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن الأسواق المالية الأفريقية تمتلك فرصًا واعدة للتكامل، وأن توحيد الرؤى والخبرات بين بورصات القارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشهدت الزيارة عرض فيلم وثائقي يستعرض المسيرة التاريخية للبورصة المصرية، أعقبته جولة تفقدية في أروقة المبنى التاريخي، بمشاركة ممثلين عن إدارات العلاقات الدولية والاستدامة والرقابة على التداول.

البورصة المصرية وفدًا جامعة «KCA» الكينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات

ترشيحاتنا

هبة كامل

شوفت العذاب بعيني.. هبة كامل تروى معانتها مع مرض غامض.. وهذه أسبابه

نزلات البرد

زيت طبيعي غير متوقع يعالج نزلات البرد والأنفلونزا

هبة كامل

بعد إصابة الفنانة هبة كامل.. هؤلاء الأكثر عرضة لأورام المرارة

بالصور

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

جمال شعبان يشيد بمديرة مدرسة: صالحة أبو الفضل مواطنة تستحق التكريم.. ويطالب بصون كرامة المعلمين

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد