عودة إمام عاشور.. قائمة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الاهلي، لخوض مباراة المقاولون العرب، غدًا الأربعاء ‏ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.‏

ضمت قائمة الفريق للمباراة كلًّا من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وهادي رياض وياسر إبراهيم وأحمد رضا وسفيان بن جديدة ‏ومنصف بقرار وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وإمام عاشور ‏وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار وأقطاي عبد الله ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا.‏

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري، بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وزد بنتيجة 2-0، وحقق الفوز في ‏الجولة الماضية على سموحة بنتيجة 1-0.‏