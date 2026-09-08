البنت في المستشفى.. القبض على نقاش تعدى على ابنته بالضرب بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر فتاة من والدها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالدقهلية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أجا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى الفتيات "مصابة بكدمات وسحجات بالوجه" – مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها قررت بتضررها من (والدها) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات عائلية بينهما.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (نقاش – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





