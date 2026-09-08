18.5 ألف نازح في 72 ساعة جراء تصاعد القتال غربي اليمن

نزح نحو 18.5 ألف شخص من منازلهم في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن، خلال الساعات الـ72 الماضية، جراء التصعيد الحاد في الأعمال القتالية، فيما يتزايد أعداد النازحين مع استمرار وصول عائلات جديدة إلى مناطق الاستضافة ومواقع النزوح.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM)، في تقرير أصدرته الاثنين، إن نحو 18,500 شخص نزحوا من محافظتي تعز والحديدة منذ تصاعد الأعمال العدائية بشكل كبير في الثالث من سبتمبر، مشيرة إلى أن العدد "يتزايد ساعة بعد ساعة".

وأضافت المنظمة أن مديريات مقبنة والمعافر وجبل حبشي في تعز شهدت موجات نزوح واسعة، فيما أدى تجدد القتال إلى نزوح ثانوي لعائلات كانت تقيم في مواقع للنازحين بمديرية حيس في الحديدة.

وأوضحت أن استمرار الاشتباكات وانقطاع شبكات الاتصالات في المناطق المتضررة يعرقلان الوصول إلى الأسر التي نزحت حديثًا، ويزيدان صعوبة جهود الاستجابة الإنسانية، في وقت تشهد فيه مخزونات الطوارئ، خصوصًا الغذاء ومواد الإيواء والمستلزمات المنزلية الأساسية، نقصًا حادًا بعد الفيضانات الأخيرة والاستجابات الإنسانية في الساحل الغربي.

ودعت منظمة الهجرة الدولية جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين وضمان ممرات آمنة للعائلات التي تحاول مغادرة مناطق القتال، فضلًا عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين العالقين في مناطق النزاع.

كما حثت المنظمة الجهات المانحة على الإسراع في تجديد مخزونات الطوارئ وتوفير التمويل اللازم للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، بما يشمل المساعدات الغذائية والنقدية، والمأوى الطارئ، والمستلزمات المنزلية الأساسية، والرعاية الصحية، مؤكدة أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال يتجاوز الموارد المتاحة.