سائق يوثق واقعة صادمة.. شخص يضع مسامير أعلى كوبري الساحل لتعطيل السيارات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، بعدما وثق أحد السائقين لحظة قيام شخص بالجلوس أعلى كوبري الساحل في القاهرة، ووضع أجسام يشتبه في كونها مسامير على الطريق أمام السيارات.

وأظهر الفيديو الشخص وهو يجلس وسط الطريق ويقوم بوضع ما يبدو أنها مسامير أو قطع حادة على الأسفلت، في تصرف من شأنه تعريض حياة قائدي السيارات والمارة للخطر، خاصة مع حركة المرور أعلى الكوبري.

وأثار المشهد حالة من الغضب بين المتابعين، الذين طالبوا بسرعة التعامل مع الواقعة وضبط المسؤول عنها، لمنع تكرار مثل هذه التصرفات التي قد تتسبب في تلف إطارات السيارات أو وقوع حوادث مرورية.

ولم تتضح حتى الآن، وفق ما ظهر في المقطع المتداول، ملابسات الواقعة أو دوافع الشخص، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة حيالها.