تفاهمات نتنياهو وكوشنر تشعل غزة.. 10 أيام من الغارات واغتيال 16 عنصراً من حماس

تشهد مناطق مختلفة في قطاع غزة تصعيداً عسكرياً متواصلاً، بالتزامن مع تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته وعملياته، وسط حديث عن تفاهمات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمبعوث الأميركي جاريد كوشنر بشأن مساحة التحرك العسكري داخل القطاع.

وبحسب ما أوردته القناة 12 العبرية، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام العشرة الماضية غاراته في قطاع غزة، ما أسفر، وفق المعطيات التي أوردتها القناة، عن اغتيال 16 عنصراً من حركة حماس، بينهم 9 قياديين ميدانيين.

وتشير القناة إلى أن حركة حماس تتجه نحو اعتماد هيكل أكثر لامركزية، إلى جانب تعيين نواب متعددين للقيادات، بهدف مواجهة عمليات الاغتيال الإسرائيلية والحفاظ على هيكل القيادة في ظل استمرار الاستهداف.

وفي أحدث العمليات، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً في منطقة الشاطئ بقطاع غزة، أسفر، وفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال، عن تصفية صبحي خضر هاشم البطرحي، الذي زعم الاحتلال أنه عنصر في حركة الجهاد الإسلامي، واتهمه بالمشاركة في زرع متفجرات لاستهداف القوات الإسرائيلية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ قبل أيام هجوماً آخر أسفر عن مقتل أحمد فؤاد خليل خالص، زاعماً أنه ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي في الجناح العسكري لحركة حماس، واتهمه كذلك بالمشاركة في زرع متفجرات ضد القوات الإسرائيلية.

تفاهمات نتنياهو وكوشنر

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد الحديث عن استئناف إسرائيل لسياسة الاغتيالات داخل قطاع غزة، عقب تفاهمات أُعلن عنها بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمبعوث الأميركي جاريد كوشنر خلال لقاء جمعهما في تل أبيب في أغسطس الماضي.

وبحسب المعطيات الواردة، تناولت التفاهمات منح جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحة أكبر للتحرك عسكرياً داخل قطاع غزة، بما في ذلك تنفيذ عمليات تستهدف عناصر الفصائل الفلسطينية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوترات الميدانية في قطاع غزة، رغم التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار وخطة إنهاء الحرب، وسط خلافات بشأن تنفيذ بنود المرحلة التالية، ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وتعيد العمليات الأخيرة ملف الاغتيالات إلى واجهة المشهد في قطاع غزة، في وقت لا تزال فيه التفاهمات السياسية والميدانية تواجه تحديات مرتبطة بترتيبات المرحلة المقبلة، ومستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي، وآلية تنفيذ بنود وقف إطلاق النار.