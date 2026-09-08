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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يواصل استهداف الفلسطينيين ويرفع عدد الشهداء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقها لاتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ334 على التوالي، وسط تصاعد المعاناة الإنسانية للمدنيين والنازحين.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد الأسير المحرر رمزي أبو ريدة متأثرًا بإصابته جراء استهدافه قبل أيام في مواصي خان يونس.

كما أفاد مصدر طبي، بإصابة مسن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وشاب برصاص الاحتلال في محيط مقبرة الفالوجا شمال القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة تجاه مواصي خان يونس ورفح وسط حالة من الهلع الشديد لدى النازحين.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر شمالي مدينة غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10  أكتوبر الماضي إلى 1352 شهيدا، إضافة إلى 45111 مصابا، إلى جانب تسجيل 826 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 73,658 شهداء و174,622 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.
 

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المعاناة الإنسانية غزة خان يونس آليات الاحتلال النار

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